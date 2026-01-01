  • Спортс
Ииво Нисканен сошел с «Тур де Ски», Поромаа тоже может сняться с многодневки

Финн Ииво Нисканен сошел с «Тур де Ски».

Финский лыжник Ииво Нисканен сообщил, что прекращает выступления на многодневке «Тур де Ски» после классического преследования на 20 км.

«С такой плохой позицией мы сосредоточимся на восстановлении перед Олимпиадой», – отметил Нисканен.

Финн занимает 10-е место в общем зачете многодневки и уступает минуту и 54 секунды лидеру – Йоханнесу Клэбо.

Многодневку может покинуть и швед Вильям Поромаа, идущий 23-м в «Туре». В преследовании Поромаа упал и, возможно, повредил ребра.

«Я упал и вылетел с трассы, поэтому потом трудно было добиться хорошего результата. Чувствую боль в области ребер. Так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Поромаа в интервью Expressen.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Iltalehti
