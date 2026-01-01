0

Рибом снялась с «Тур де Ски» из-за простуды

Шведская лыжница Эмма Рибом снялась с «Тур де Ски».

Шведская лыжница Эмма Рибом снялась с многодневки «Тур де Ски».

«Эмма Рибом проснулась с симптомами простуды и сошла с «Тур де Ски», – сообщили в Шведской лыжной ассоциации.

Рибом шла на 6-м месте в общем зачете многодневки, уступая минуту и 21 секунду лидеру – Джесси Диггинс.

Ранее с «Тура» из-за простуды снялась норвежка Астрид Ойре Шлинн, занимавшая второе место.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NRK
logoЭмма Рибом
logoТур де Ски
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Швеции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой
26 минут назад
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 15-й, Непряева – 20-я
вчера, 15:39
❄️ «Тур де Ски». 3-й этап. Непряева заняла 8-е место в масс-старте забегами, Диггинс победила
вчера, 14:52
Главные новости
«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой
26 минут назад
❄️«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на 20 км классикой, победил Клэбо
сегодня, 10:20
Норвежка Шлинн снялась с «Тур де Ски». Она шла второй в зачете многодневки
сегодня, 09:25
FIS отказала российским сноубордистам Надыршиной, Паршиной, Ульяновой и Слуеву в выдаче нейтрального статуса
сегодня, 08:25
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартовал в Кировске в ноябре, ЧР пройдет в Южно-Сахалинске
сегодня, 08:01
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
1 декабря 2025, 06:10
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
вчера, 05:56
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
вчера, 05:56
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Домен Превц, Херль, Ланишек, Эмбахер, Кобаяси выступят в первой попытке
вчера, 19:00
«Если бы не падение, Коростелев мог быть намного ближе к лидерам». Бородавко о масс-старте забегами на «Тур де Ски»
вчера, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00