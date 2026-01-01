Рибом снялась с «Тур де Ски» из-за простуды
Шведская лыжница Эмма Рибом снялась с многодневки «Тур де Ски».
«Эмма Рибом проснулась с симптомами простуды и сошла с «Тур де Ски», – сообщили в Шведской лыжной ассоциации.
Рибом шла на 6-м месте в общем зачете многодневки, уступая минуту и 21 секунду лидеру – Джесси Диггинс.
Ранее с «Тура» из-за простуды снялась норвежка Астрид Ойре Шлинн, занимавшая второе место.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NRK
