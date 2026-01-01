4

Норвежка Шлинн снялась с «Тур де Ски». Она шла второй в зачете многодневки

Норвежская лыжница Шлинн снялась с «Тур де Ски», она шла на втором месте.

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за симптомов простуды.

«К сожалению, сегодня утром она проснулась с болью в горле и симптомами простуды, поэтому, к сожалению, пришлось сняться. Сейчас она в отеле, но мы постараемся забрать ее домой в течение дня», – рассказал врач сборной Норвегии Ове Фераген.

«Обидно, но ничего не поделаешь. К сожалению, я заболела прошлой ночью, и могу только пожелать удачи другим девушкам», – отметила Шлинн.

В общем зачете «Тур де Ски» норвежка шла второй, уступая лидеру Джесси Диггинс 50 секунд.

У мужчин «Тур» из-за проблем со спиной покинул норвежец Оскар Опстад Вике.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NRK
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
logoТур де Ски
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
Оскар Опстад Вике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев, Клэбо, Нисканен, Хегген и Амундсен пробегут гонку преследования на 20 км классикой
сегодня, 09:05
«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой
сегодня, 09:00
Новинка в лыжах – масс-старт забегами: Непряева – 8-я, Коростелев – 64-й. Что это было?
вчера, 15:55
Главные новости
Рибом снялась с «Тур де Ски» из-за простуды
24 минуты назад
«Тур де Ски». 4-й этап. Коростелев, Клэбо, Нисканен, Хегген и Амундсен пробегут гонку преследования на 20 км классикой
сегодня, 09:05
«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой
сегодня, 09:00
FIS отказала российским сноубордистам Надыршиной, Паршиной, Ульяновой и Слуеву в выдаче нейтрального статуса
сегодня, 08:25
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартовал в Кировске в ноябре, ЧР пройдет в Южно-Сахалинске
сегодня, 08:01
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
1 декабря 2025, 06:10
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
вчера, 05:56
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
вчера, 05:56
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Домен Превц, Херль, Ланишек, Эмбахер, Кобаяси выступят в первой попытке
вчера, 19:00
«Если бы не падение, Коростелев мог быть намного ближе к лидерам». Бородавко о масс-старте забегами на «Тур де Ски»
вчера, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00