Норвежка Шлинн снялась с «Тур де Ски». Она шла второй в зачете многодневки

Норвежская лыжница Шлинн снялась с «Тур де Ски», она шла на втором месте.

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за симптомов простуды.

«К сожалению, сегодня утром она проснулась с болью в горле и симптомами простуды, поэтому, к сожалению, пришлось сняться. Сейчас она в отеле, но мы постараемся забрать ее домой в течение дня», – рассказал врач сборной Норвегии Ове Фераген.

«Обидно, но ничего не поделаешь. К сожалению, я заболела прошлой ночью, и могу только пожелать удачи другим девушкам», – отметила Шлинн.

В общем зачете «Тур де Ски» норвежка шла второй, уступая лидеру Джесси Диггинс 50 секунд.

У мужчин «Тур» из-за проблем со спиной покинул норвежец Оскар Опстад Вике.