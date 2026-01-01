FIS отказала российским сноубордистам Надыршиной, Паршиной, Ульяновой и Слуеву в выдаче нейтрального статуса
Старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев сообщил об отказе FIS выдать нейтральный статус 4 российским спортсменам.
– Была информация, что ближе к 1 января наступит ясность по допуску сноубордистов. Как обстоят дела на сегодняшний день?
– Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили.
По Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву пока информации нет, ждем.
– Ребята расстроились?
– Конечно. Надежда на нейтральный статус была, шанс отобраться на Игры у них был.
– Тренеры получили нейтральный статус?
– Тренерскому составу пока ничего не пришло, мы находимся в ожидании, – сказал Салагаев.