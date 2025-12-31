«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Шлинн, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой

Непряева, Диггинс, Шлинн пробегут пасьют на 20 км классикой на «Тур де Ски».

1 января на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет женская гонка преследования классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США) – 38.36,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 50,0

3. Моа Илар (Швеция) – 1.00,0

4. Майя Далквист (Швеция) – 1.11,0

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.14,0

6. Эмма Рибом (Швеция) – 1.21,0

7. Колетта Ридзек (Германия) – 1.35,0

8. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.37,0

9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.38,0

10. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.42,0

11. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.46,0

12. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.50,0

13. Юлие Дривенес (Норвегия) – 1.54,0

14. Хайди Венг (Норвегия) – 1.57,0

15. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.57,0

16. Фрида Карлссон (Швеция) – 2.00,0...

20. Дарья Непряева (Россия) – 2.16,0

