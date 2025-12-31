«Тур де Ски». 4-й этап. Непряева, Диггинс, Шлинн, Илар, Далквист, Нисканен, Штадлобер выступят в гонке преследования на 20 км классикой
1 января на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет женская гонка преследования классическим стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски», 4-й этап
Тоблах, Италия
Женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США) – 38.36,0
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 50,0
3. Моа Илар (Швеция) – 1.00,0
4. Майя Далквист (Швеция) – 1.11,0
5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.14,0
6. Эмма Рибом (Швеция) – 1.21,0
7. Колетта Ридзек (Германия) – 1.35,0
8. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.37,0
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.38,0
10. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.42,0
11. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.46,0
12. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.50,0
13. Юлие Дривенес (Норвегия) – 1.54,0
14. Хайди Венг (Норвегия) – 1.57,0
15. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.57,0
16. Фрида Карлссон (Швеция) – 2.00,0...
20. Дарья Непряева (Россия) – 2.16,0
