«Если бы не падение, Коростелев мог быть намного ближе к лидерам». Бородавко о масс-старте забегами на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски».

Сегодня на этапе в Тоблахе прошли масс-старты забегами свободным стилем. Спортсменов поделили на группы, а победитель определялся по итогам всех стартов.

Коростелев занял 64-е место, упав во время гонки, а Непряева стала 8-й. Выиграли американцы Гас Шумахер и Джесси Диггинс.

«Конечно, падение очень сильно его (Коростелева) отбросило, тем более оно произошло на спуске и, как следствие, были серьезные потери по времени. Если говорить про то, как Савелий провел гонку в целом, то уже не было того состояния, которое было на классической дистанции. В масс‑старте он хорошо стартовал, если бы не падение, он мог быть намного ближе к лидерам. Но результат очень плотный», – сказал Бородавко «Матч ТВ».

«Восьмое место Дарьи Непряевой - вроде бы неплохой результат, но это новый вид программы, и я бы пока не делал каких-то далекоидущих выводов. Поскольку это все-таки формат эстафеты, формат масс-старта, тем более что он проходит в раздельных забегах. Она попала в сильный забег и сумела удержаться, в итоге проиграв не так много победительнице соревнований.

Прошла эта гонка, идем дальше, и уже по итогам всей многодневки «Тур де Ски» можно анализировать все старты и делать какие-то выводы, исходя из самочувствия спортсменов и показанных ими результатов», – цитирует Бородавко РИА Новости.

Новинка в лыжах – масс-старт забегами: Непряева – 8-я, Коростелев – 64-й. Что это было?