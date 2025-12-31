«Я услышал русскую речь. Поворачиваюсь – вижу украинского тренера, который агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру». Сорин о том, как его заметили на парковке в Тоблахе

Егор Сорин рассказал об агрессивном настрое украинского тренера на «Тур де Ски».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об агрессивном настрое украинского тренера на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отозвала парковочное разрешение у автомобиля, которым управлял Сорин. Россиянина заметили за рулем машины, аккредитованной для спортсменов и персонала с нейтральным статусом. При этом сам тренер этот статус еще не получил.

Сорин сообщил, что украинец снимал его на камеру.

«В Давосе [на этапе Кубка мира] никаких претензий ко мне не было. Я парковал машину на парковке рядом со стадионом и вместе с болельщиками шел на трассу, где разрешено быть зрителем, а в Тоблахе столкнулись с достаточно неприятной ситуацией.

В первый же день мы подъехали к стадиону, остановились на ближайшей парковке к тому месту, откуда начинается зона для аккредитованных лиц, я вышел из машины, чтобы показать ребятам, в какую сторону идти.

Они ушли, и в этот момент я услышал за спиной русскую речь. Типа «что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл?» Поворачиваюсь – вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику», – рассказал Сорин RT.

«Раз в FIS решили ограничить меня в праве привозить и отвозить спортсменов со стадиона, значит, придется это принять. Надеюсь, что в будущем они не запретят мне тренировать и общаться со спортсменами», – приводит слова Сорина РИА Новости.

