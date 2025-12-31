«Я услышал русскую речь. Поворачиваюсь – вижу украинского тренера, который агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру». Сорин о том, как его заметили на парковке в Тоблахе
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об агрессивном настрое украинского тренера на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отозвала парковочное разрешение у автомобиля, которым управлял Сорин. Россиянина заметили за рулем машины, аккредитованной для спортсменов и персонала с нейтральным статусом. При этом сам тренер этот статус еще не получил.
Сорин сообщил, что украинец снимал его на камеру.
«В Давосе [на этапе Кубка мира] никаких претензий ко мне не было. Я парковал машину на парковке рядом со стадионом и вместе с болельщиками шел на трассу, где разрешено быть зрителем, а в Тоблахе столкнулись с достаточно неприятной ситуацией.
В первый же день мы подъехали к стадиону, остановились на ближайшей парковке к тому месту, откуда начинается зона для аккредитованных лиц, я вышел из машины, чтобы показать ребятам, в какую сторону идти.
Они ушли, и в этот момент я услышал за спиной русскую речь. Типа «что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл?» Поворачиваюсь – вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику», – рассказал Сорин RT.
«Раз в FIS решили ограничить меня в праве привозить и отвозить спортсменов со стадиона, значит, придется это принять. Надеюсь, что в будущем они не запретят мне тренировать и общаться со спортсменами», – приводит слова Сорина РИА Новости.
