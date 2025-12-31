  • Спортс
22

Клэбо о масс-старте забегами: «В этом формате лыжникам нужно работать сообща»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился мнением о новом формате гонок на «Тур де Ски».

Сегодня в Тоблахе спортсмены впервые выступили в масс-старте по забегам, где стартуют четыре группы по 20 и более человек. Общий протокол формируется по времени всех участников.

Американец Гас Шумахер одержал победу. Клэбо занял 12-е место.

«В этом формате лыжникам нужно работать сообща. Некоторые, возможно, жалеют сейчас, что не захотели поработать во время забега, считая, что достаточно финишировать в нем первым. Но это не так.

Если вы хотите победить в такой гонке, вы должны бежать быстро и внести свой вклад. Нашей группе сегодня это не удалось», – сказал Клэбо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
logoТур де Ски
