  Топ-7 в мужском масс-старте забегами на «Тур де Ски» заняли лыжники из семи разных стран. Победитель гонки Шумахер из США поддержал формат: «Это одна из причин сохранить его»
Топ-7 в мужском масс-старте забегами на «Тур де Ски» заняли лыжники из семи разных стран. Победитель гонки Шумахер из США поддержал формат: «Это одна из причин сохранить его»

Гас Шумахер призвал сохранить формат масс-старта забегами в лыжных гонках.

Американский лыжник Гас Шумахер оценил свою победу на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Сегодня спортсмены впервые выступили в масс-старте по забегам. Это новый формат, где отдельно стартуют четыре группы – общий протокол формируется по времени всех участников.

Первые семь мест заняли спортсмены из семи разных стран: Гас Шумахер (США), Беньямин Мозер (Австрия), Ларс Хегген (Норвегия), Жюль Шаппа (Франция), Джеймс Клунье (Великобритания), Михал Новак (Чехия) и Ниило Мойланен (Финляндия) соответственно.

«Это (разнообразие в топ-7) одна из причин сохранить формат. Приятно видеть, что все больше лыжников добиваются успеха. Я знаю, что некоторым не нравится (формат), но я думаю, что в то же время он многим по душе», – сказал Шумахер.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
