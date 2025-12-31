  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист Салтведт: «Мы ожидали увидеть Волкова и Пеклецову на соревнованиях. Мне любопытно узнать, чем руководствуется FIS в каждом случае»
5

Норвежский журналист Салтведт: «Мы ожидали увидеть Волкова и Пеклецову на соревнованиях. Мне любопытно узнать, чем руководствуется FIS в каждом случае»

Салтведт: мы ждали, что нейтральный статус дадут большему количеству россиян.

Обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Салтведт высказался о политике Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении нейтральных статусов.

На данный момент среди россиян в лыжных гонках этот статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. При этом в лыжном фристайле количество таких россиян уже достигло восьми.

– Как думаете, выдаст ли FIS нейтральный статус еще другим российским лыжникам? Есть ли шансы, что кто-то из лидеров российских лыжных гонок получит нейтральный статус?

– Мне тоже очень любопытно узнать о процессе в FIS, чем руководствуются в федерации в каждом случае. Мы ожидали, что нейтральный статус будет предоставлен большему количеству российских лыжников. Но поскольку от FIS пока нет официальной информации о том, какие спортсмены подали заявки и получили отказ, сейчас сложно что-либо утверждать.

Что будет с Сергеем Волковым? Что будет с Алиной Пеклецовой? Мы ожидали увидеть их на международных соревнованиях. Но еще слишком рано говорить о том, попадут ли они на Олимпийские игры, – ответил Салтведт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСергей Волков
Ян Петтер Салтведт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлина Пеклецова
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
FIS отозвала парковочное разрешение у авто, которым управлял Егор Сорин в Тоблахе. Машина имела аккредитацию AIN для нейтральных атлетов
сегодня, 09:25
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордист Хуртин, восемь фристайлистов, список обновляется
сегодня, 06:13
Коростелев оживает на «Тур де Ски» – с четвертой гонки в карьере заехал в топ-10!
вчера, 06:35
Главные новости
Клэбо о масс-старте забегами: «В этом формате лыжникам нужно работать сообща»
9 минут назад
❄️ «Тур де Ски». 3-й этап. Непряева заняла 8-е место в масс-старте забегами, Диггинс победила
20 минут назад
Топ-7 в мужском масс-старте забегами на «Тур де Ски» заняли лыжники из семи разных стран. Победитель гонки Шумахер из США поддержал формат: «Это одна из причин сохранить его»
42 минуты назад
❄️ «Тур де Ски». 3-й этап. Коростелев занял 64-е место в масс-старте забегами, победил американец Шумахер, Клэбо – 12-й
сегодня, 11:43
Коростелев упал в масс-старте забегами на «Тур де Ски»
сегодня, 11:21Фото
Большунов выступит на январском этапе Кубка России в Казани. Ранее сообщалось, что лыжник заболел гонконгским гриппом
сегодня, 10:52
FIS отозвала парковочное разрешение у авто, которым управлял Егор Сорин в Тоблахе. Машина имела аккредитацию AIN для нейтральных атлетов
сегодня, 09:25
Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем. Это квалификационные старты к ОИ-2026
сегодня, 08:02
FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на получение нейтрального статуса
сегодня, 07:18
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордист Хуртин, восемь фристайлистов, список обновляется
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00