Норвежский журналист Салтведт: «Мы ожидали увидеть Волкова и Пеклецову на соревнованиях. Мне любопытно узнать, чем руководствуется FIS в каждом случае»

Салтведт: мы ждали, что нейтральный статус дадут большему количеству россиян.

Обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Салтведт высказался о политике Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении нейтральных статусов.

На данный момент среди россиян в лыжных гонках этот статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. При этом в лыжном фристайле количество таких россиян уже достигло восьми.

– Как думаете, выдаст ли FIS нейтральный статус еще другим российским лыжникам? Есть ли шансы, что кто-то из лидеров российских лыжных гонок получит нейтральный статус?

– Мне тоже очень любопытно узнать о процессе в FIS, чем руководствуются в федерации в каждом случае. Мы ожидали, что нейтральный статус будет предоставлен большему количеству российских лыжников. Но поскольку от FIS пока нет официальной информации о том, какие спортсмены подали заявки и получили отказ, сейчас сложно что-либо утверждать.

Что будет с Сергеем Волковым? Что будет с Алиной Пеклецовой? Мы ожидали увидеть их на международных соревнованиях. Но еще слишком рано говорить о том, попадут ли они на Олимпийские игры, – ответил Салтведт.