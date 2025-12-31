Коростелев упал в масс-старте забегами на «Тур де Ски».

Российский лыжник Савелий Коростелев упал во время гонки на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Сегодня проходит масс-старт забегами – соревнования, где стартуют 4 группы по 25 человек. Коростелев упал на одном из поворотов и занял 16-е место в своем забеге (47-е в итоговом протоколе на данный момент).

Забег выиграл норвежец Йоханнес Клэбо – Коростелев уступил ему 12,8 секунд. По сумме трех стартов лидирует американец Гас Шумахер.

Скриншот: трансляция Okko.