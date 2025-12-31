Большунов выступит на январском этапе Кубка России в Казани. Ранее сообщалось, что лыжник заболел гонконгским гриппом

Большунов выступит на январском этапе Кубка России в Казани.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступит на этапе ФосАгро Кубка России в Казани, который пройдет с 15 по 18 января.

Об этом сообщил старший тренер национальной сборной Юрий Бородавко.

«Здоровье спортсмена – это его личное дело, поэтому я некомпетентен говорить о состоянии Большунова. Но на этапе Кубка России в Казани мы его обязательно увидим», – сказал Бородавко.

Ранее тренер сообщал, что Большунов заболел гонконгским гриппом , из-за чего пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке.