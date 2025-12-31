  • Спортс
FIS отозвала парковочное разрешение у авто, которым управлял Егор Сорин в Тоблахе. Машина имела аккредитацию AIN для нейтральных атлетов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отозвала парковочное разрешение у автомобиля, которым управлял российский тренер Егор Сорин в Тоблахе (Италия).

Как сообщает Aftonbladet, Сорин был замечен за рулем машины, у которой есть аккредитация AIN для спортсменов и персонала с нейтральным статусом. При этом сам тренер этот статус еще не получил.

На арене в Тоблахе проходит этап многодневки «Тур де Ски» с участием российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В FIS подтвердили, что парковочное разрешение у авто было отозвано.

«Мы разобрались с этим», – сказал рейс-директор FIS Михал Ламплот.

Сорин о своей роли на «Тур де Ски»: «Я просто зритель, но за пределами арены могу быть обычным тренером»

