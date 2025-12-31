Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем. Это квалификационные старты к ОИ-2026

Россияне пропустят все этапы Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем.

Имеющие нейтральный статус российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев и Михаил Назаров пропустят все этапы »Турне четырех трамплинов », так как не смогли получить шенгенские визы.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

«Наши спортсмены до сих пор не получили шенгенские визы, документы находятся в посольстве. Теперь будем пытаться решить проблему в период с 3 по 5 января, следовательно, «Турне четырех трамплинов» ребята точно пропустят. И без того тяжелая задача отбора на Олимпиаду после этого еще более усложнится, но, как говорится, надежда умирает последней.

Документы были поданы еще в начале декабря, мы сделали все, чтобы получить визы заблаговременно, но ситуация оказалась сложнее, чем мы думали», – сказал тренер.

Первые два этапа «Турне четырех трамплинов» (28-29 декабря и 31 декабря – 1 января) принимает Германия, а третий и четвертый этапы (3-4 января и 5-6 января) пройдут в Австрии. Все эти старты являются квалификационными на Олимпиаду-2026. Отбор на Игры завершится 18 января.