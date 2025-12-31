FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на получение нейтрального статуса

FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на нейтральный статус.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку российской лыжницы Ксении Шороховой на получение нейтрального статуса.

Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Подарочек» от FIS вчера вечером пришел. Не в этот раз. Приступаем к плану «Б».

Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается», – написала Шорохова.

В текущем сезоне Шорохова занимает 17-е место в общем зачете Кубка России.