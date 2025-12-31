  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на получение нейтрального статуса
13

FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на получение нейтрального статуса

FIS отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на нейтральный статус.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку российской лыжницы Ксении Шороховой на получение нейтрального статуса.

Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Подарочек» от FIS вчера вечером пришел. Не в этот раз. Приступаем к плану «Б».

Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается», – написала Шорохова.

В текущем сезоне Шорохова занимает 17-е место в общем зачете Кубка России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Ксения Шорохова
logoдопинг
logoFIS
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Тур де Ски». 3-й этап. Коростелев, Клэбо, Стенсхаген, Ангер, Валнес выступят в масс-старте забегами, Шумахер лидирует после двух стартов
24 минуты назадLive
Большунов выступит на январском этапе Кубка России в Казани. Ранее сообщалось, что лыжник заболел гонконгским гриппом
19 минут назад
«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Диггинс, Шлинн, Андерссон, Карлссон, Илар, Далквист, Штадлобер пробегут масс-старт забегами
сегодня, 10:00
FIS отозвала парковочное разрешение у авто, которым управлял Егор Сорин в Тоблахе. Машина имела аккредитацию AIN для нейтральных атлетов
сегодня, 09:25
Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем. Это квалификационные старты к ОИ-2026
сегодня, 08:02
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордист Хуртин, восемь фристайлистов, список обновляется
сегодня, 06:13
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 05:56
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
сегодня, 05:56
FIS показала тренировку Коростелева в официальном аккаунте в соцсети
вчера, 20:34Фото
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Превц, Чофениг, Раймунд, Кобаяси, Хоффман, Херль выступят в квалификации
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00