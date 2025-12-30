Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Превц, Чофениг, Раймунд, Кобаяси, Хоффман, Херль выступят в квалификации
31 декабря в Гармиш-Партенкирхене пройдет квалификация второго этапа «Турне четырех трамплинов».
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
Квалификация
Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
37. Андреас Веллингер (Германия)
44. Петр Жила (Польша)
46. Грегор Дешванден (Швейцария)
47. Пиус Пашке (Германия)
48. Камиль Стох (Польша)
49. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
50. Мариус Линдвик (Норвегия)
51. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
52. Йонас Шустер (Австрия)
53. Наоки Накамура (Япония)
54. Тими Зайц (Словения)
55. Мануэль Феттнер (Австрия)
56. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)
60. Стефан Эмбахер (Австрия)
61. Ян Херль (Австрия)
62. Штефан Крафт (Австрия)
63. Даниэль Чофениг (Австрия)
64. Феликс Хоффман (Германия)
65. Рен Никайдо (Япония)
66. Анже Ланишек (Австрия)
67. Филипп Раймунд (Германии)
68. Рею Кобаяси (Япония)
69. Домен Превц (Словения)
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26