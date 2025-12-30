«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Диггинс, Шлинн, Андерссон, Карлссон, Илар, Далквист, Штадлобер пробегут масс-старт забегами

Непряева, Диггинс, Шлинн выступят в масс-старте забегами на «Тур де Ски».

31 декабря лыжницы выступят в масс-старте забегами на третьем этапе «Тур де Ски».

В масс-старте забегами лыжники стартуют группами, которые формируются исходя из положения спортсменов в общем зачете. Дарья Непряева стартует в третьем забеге с американкой Джесси Диггинс и шведками Моа Илар, Эммой Рибом и Эббой Андерссон.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 3-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

5 км, масс-старт забегами, свободный стиль

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Колетта Ридзек (Германия)

4. Тереза Штадлобер (Австрия)

5. Моа Илар (Швеция)

6. Майя Далквист (Швеция)

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

8. Надин Фендрих (Швейцария)

9. Эмма Рибом (Швеция)

10. Кертту Нисканен (Финляндия)

11. Фрида Карлссон (Швеция)

12. Юлие Дривенес (Норвегия)

13. Йоханна Матинтало (Финляндия)

14. Хайди Венг (Норвегия)

15. Йоханна Хагстрем (Швеция)

17. Эбба Андерссон (Швеция)

18. Кристин Фоснес (Норвегия)

19. Моа Лундгрен (Швеция)

24. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

29. Дарья Непряева (Россия)

33. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

34. Нура Саннесс (Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26