«Тур де Ски». 3-й этап. Коростелев, Клэбо, Стенсхаген, Хегген, Амундсен, Ангер, Валнес, Нисканен выступят в масс-старте забегами
31 декабря лыжники выступят в масс-старте забегами на третьем этапе «Тур де Ски».
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски», 3-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
5 км, масс-старт забегами, свободный стиль
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Ларс Хегген (Норвегия)
3. Харальд Амундсен (Норвегия)
4. Эдвин Ангер (Швеция)
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия)
6. Беньямин Мозер (Австрия)
7. Эмиль Иверсен (Норвегия)
8. Эрик Валнес (Норвегия)
9. Федерико Пеллегрино (Италия)
10. Гас Шумахер (США)
11. Ииво Нисканен (Финляндия)
12. Элиа Барп (Италия)
13. Савелий Коростелев (Россия)
14. Жюль Шаппа (Франция)
15. Тео Шелли (Франция)
21. Уго Лапалю (Франция)
24. Вильям Поромаа (Швеция)
31. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)
39. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26