  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Фристайлисты Андреев, Новицкий и Иванова, сноубордист Хуртин и прыгун с трамплина Маньков получили нейтральный статус
7

Фристайлисты Андреев, Новицкий и Иванова, сноубордист Хуртин и прыгун с трамплина Маньков получили нейтральный статус

Пять российских спортсменов получили нейтральный статус FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) присвоила нейтральный статус пятерым российским спортсменам. 

В список вошли фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков.

Также нейтральный статус получили старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев и тренер Юрий Зукаль.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
logoсборная России (сноуборд)
logoНикита Андреев
Илья Хуртин
logoИлья Маньков
Светлана Иванова
сборная России (фристайл)
logoFIS
фристайл
сноуборд
logoНикита Новицкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется
25 декабря, 11:55
Фристайлистка Прусакова и еще четыре российские спортсменки получили нейтральный статус от FIS
24 декабря, 18:01
Дмитрий Дубровский: «Ожидаем, что Климов получит нейтральный статус, как и Кустова, Махиня и Каблукова»
23 декабря, 06:29
Главные новости
«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Диггинс, Шлинн, Андерссон, Карлссон, Илар, Далквист, Штадлобер пробегут масс-старт забегами
22 минуты назад
«Тур де Ски». 3-й этап. Коростелев, Клэбо, Стенсхаген, Хегген, Амундсен, Ангер, Валнес, Нисканен выступят в масс-старте забегами
45 минут назад
Квота Норвегии на Олимпиаде-2026 в мужских лыжных гонках составит восемь человек
сегодня, 17:27
Шведский журналист Сван: «Похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится. Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян»
сегодня, 16:27
Елена Вяльбе: «Лыжные гонки в России есть, они популярные. Детей приходит много и взрослых профессиональных спортсменов тоже много»
сегодня, 16:21
Сергей Крянин: «Приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом»
сегодня, 14:30
Губерниев – Валнесу: «Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут»
сегодня, 14:17
Валнес о присутствии Сорина на «Тур де Ски»: «Вот что получается, когда для россиян приоткрывают дверь. Их вообще не должно здесь быть»
сегодня, 12:14
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас не похоже, что Непряева сможет побороться за попадание в топ-10 на Олимпиаде»
сегодня, 11:55
Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»
сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00