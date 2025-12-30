Фристайлисты Андреев, Новицкий и Иванова, сноубордист Хуртин и прыгун с трамплина Маньков получили нейтральный статус

Пять российских спортсменов получили нейтральный статус FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) присвоила нейтральный статус пятерым российским спортсменам.

В список вошли фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков.

Также нейтральный статус получили старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев и тренер Юрий Зукаль.