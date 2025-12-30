Фристайлисты Андреев, Новицкий и Иванова, сноубордист Хуртин и прыгун с трамплина Маньков получили нейтральный статус
Пять российских спортсменов получили нейтральный статус FIS.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) присвоила нейтральный статус пятерым российским спортсменам.
В список вошли фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков.
Также нейтральный статус получили старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев и тренер Юрий Зукаль.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
