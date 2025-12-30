Квота Норвегии на Олимпиаде-2026 в мужских лыжных гонках составит восемь человек
У Норвегии будет полная квота в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026.
Квота Норвегии на Олимпийских играх 2026 года в мужской программе составит восемь человек.
Эту информацию подтвердила Международная федерация лыжных видов (FIS).
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
