Квота Норвегии на Олимпиаде-2026 в мужских лыжных гонках составит восемь человек

У Норвегии будет полная квота в мужских лыжных гонках на Олимпиаде-2026.

Квота Норвегии на Олимпийских играх 2026 года в мужской программе составит восемь человек.

Эту информацию подтвердила Международная федерация лыжных видов (FIS). 

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
