  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Шведский журналист Сван: «Похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится. Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян»
12

Шведский журналист Сван: «Похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится. Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян»

Журналист Сван: похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится.

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван поделился впечатлением от выступления Савелия Коростелева на «Тур де Ски». 

«Я впечатлен выступлением Савелия Коростелева в «разделке». Верил, что он может попасть в топ-10 уже на «Тур де Ски», и вчера он показал отличную гонку (9-е место).

Мне удалось поговорить с Савелием после финиша, и он сказал, что пока не находится в своей лучшей форме. Думаю, в следующих гонках он может выступить еще лучше и попасть на подиум уже в этом сезоне.

Заметил, что многие лыжники после гонки приветствовали его и поздравили с отличным результатом. Похоже, в Тоблахе он всем очень нравится.

Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян до международных соревнований», — сказал Сван.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoКубок мира
logoТур де Ски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Крянин: «Приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом»
сегодня, 14:30
Губерниев – Валнесу: «Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут»
сегодня, 14:17
Коростелев оживает на «Тур де Ски» – с четвертой гонки в карьере заехал в топ-10!
сегодня, 06:35
Главные новости
Елена Вяльбе: «Лыжные гонки в России есть, они популярные. Детей приходит много и взрослых профессиональных спортсменов тоже много»
55 минут назад
Сергей Крянин: «Приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом»
сегодня, 14:30
Губерниев – Валнесу: «Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут»
сегодня, 14:17
Валнес о присутствии Сорина на «Тур де Ски»: «Вот что получается, когда для россиян приоткрывают дверь. Их вообще не должно здесь быть»
сегодня, 12:14
Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас не похоже, что Непряева сможет побороться за попадание в топ-10 на Олимпиаде»
сегодня, 11:55
Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»
сегодня, 10:33
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 13-й, Непряева – 28-я
сегодня, 06:12
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 06:00
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
сегодня, 06:00
Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Превц победил, Чофениг – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 18:11
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00