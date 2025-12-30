Шведский журналист Сван: «Похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится. Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян»

Журналист Сван: похоже, в Тоблахе Коростелев всем очень нравится.

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван поделился впечатлением от выступления Савелия Коростелева на «Тур де Ски».

«Я впечатлен выступлением Савелия Коростелева в «разделке». Верил, что он может попасть в топ-10 уже на «Тур де Ски», и вчера он показал отличную гонку (9-е место).

Мне удалось поговорить с Савелием после финиша, и он сказал, что пока не находится в своей лучшей форме. Думаю, в следующих гонках он может выступить еще лучше и попасть на подиум уже в этом сезоне.

Заметил, что многие лыжники после гонки приветствовали его и поздравили с отличным результатом. Похоже, в Тоблахе он всем очень нравится.

Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян до международных соревнований», — сказал Сван.