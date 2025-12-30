Елена Вяльбе: «Лыжные гонки в России есть, они популярные. Детей приходит много и взрослых профессиональных спортсменов тоже много»

Вяльбе: лыжные гонки в России популярны, детей приходит много.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги года.

«Итоги года? В лыжах мы живем с мая по май, так что у нас только начался новый сезон — все идет своим чередом. Если говорить в целом, то спорт в нашей стране есть. Да, все нелегко и непросто, но сейчас и в стране все непросто.

У нас в лыжах сейчас самый сложный момент — как на этапе Кубка России в Тюмени в масс-старте допустить всех лыжников, чтобы они все смогли поместится на стадионе, ха-ха. Столько народу участвует, что их даже разместить проблематично.

Это говорит о том, что лыжные гонки в России есть, они популярные. Народу занимается много, детей приходит много и взрослых профессиональных спортсменов тоже много.

Это радует, значит, мы на правильном пути», — сказала Вяльбе.