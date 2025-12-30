  • Спортс
  Сергей Крянин: «Приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом»
Сергей Крянин: «Приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом»

Крянин: приглашение Сорина на «Тур де Ски» правомерно.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на слова норвежца Эрика Валнеса о том, что россиян не должно быть на «Тур де Ски».

В гонках многодневки принимают участие Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе. Тренер сборной России Егор Сорин не имеет нейтрального статуса, но присутствует на «Тур де Ски» как зритель. 

«У каждого есть свои полномочия, и решение пригласить Егора Сорина — это решение организаторов «Тур де Ски». Можно говорить что угодно, но при этом с уважением относиться к тем или иным решениям.

Наоборот же, организаторы «Тур де Ски» делают праздник, организовывают такие соревнования.

При этом приглашение Сорина правомерно, просто так бы это решение не было бы принято. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступают под нейтральным статусом», — сказал Крянин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
