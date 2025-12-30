Губерниев – Валнесу: «Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут»

Губерниев – Валнесу: чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежца Эрика Валнеса о том, что россиян не должно быть на «Тур де Ски» .

«Я хочу сказать, что Валнес — человек, к которому прислушиваются все европейские лидеры: и канцлер Германии, и Макрон, и премьер Британии, и даже норвежский король. Поэтому естественно, как Валнес сказал, так сразу и будет. Он в принципе должен был быть в Мар‑а‑Лаго рядом с Трампом, но поскольку сейчас «Тур де Ски», отпросился.

Мы все знаем, что Джей Ди Венс каждый раз говорил Трампу: «Дональд, обращай внимание на Валнеса». Поэтому, собственно говоря, make Валнес great again. Он сказал, и все сразу начнут выгонять Сорина с трибун и активно не допускать Коростелева. Все так и ждут по этому поводу именно высказываний Валнеса.

Если говорить серьезно, то совершенно все равно, что они говорят. Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут.

И что самое интересное, безотносительно Сорина, который туда зрителем приехал, человек из демократической страны хочет запретить людям на трибуне быть. А ты кто такой есть?

Но тут мы вспоминаем, что это знаменитый Валнес, про которого Джей Ди Венс говорил, что он незаменим как человек, который советует Трампу по европейским делам. Поэтому сейчас, конечно, все прислушаются к Валнесу и выгонят Егора Сорина отовсюду, — сказал Губерниев.