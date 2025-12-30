  • Спортс
Валнес о присутствии Сорина на «Тур де Ски»: «Вот что получается, когда для россиян приоткрывают дверь. Их вообще не должно здесь быть»

Норвежский лыжник Валнес: россиян не должно быть на «Тур де Ски».

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном спринте норвежец Эрик Валнес высказался о присутствии тренера российских лыжников Егора Сорина на «Тур де Ски».

В гонках многодневки принимают участие Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе. Тренер сборной России Егор Сорин не имеет нейтрального статуса, но присутствует на «Тур де Ски» как зритель. 

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Что есть, то есть. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», – сказал Валнес в интервью TV2. 

Лыжник из Великобритании Эндрю Масгрэйв выразил иную точку зрения.

«FIS решила, что им можно соревноваться. Мы должны это принять. Вины отдельных спортсменов в этом нет. Мы должны постараться вести себя достойно.

Я понимаю, что ему [Коростелеву] нужен тренер. И он не может сам стоять здесь с мазью в руках и пытаться пофиксить лыжи. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть, и попытаться вести себя по-человечески», – отметил Масгрэйв.

Коростелев оживает на «Тур де Ски» – с четвертой гонки в карьере заехал в топ-10!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
