Норвежский журналист Салтведт: «Сейчас не похоже, что Непряева сможет побороться за попадание в топ-10 на Олимпиаде»

Журналист Салтведт: не похоже, что Непряева поборется за топ-10 на Олимпиаде.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что российской лыжнице Дарье Непряевой будет сложно войти в десятку лучших в гонках Олимпиады-2026.

В понедельник Непряева заняла 27-е место в классической «разделке» на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Первые 5 км были довольно неплохими, но потеря половины минуты на последних 2 километрах не очень убедительна. В данный момент она должна использовать гонки «Тур де Ски», чтобы адаптироваться, а затем использовать этот опыт на тренировках, чтобы улучшиться к Олимпийским играм. Но сейчас не похоже, что она сможет побороться за попадание в топ-10 в феврале», – сказал Салтведт.

