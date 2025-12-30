  • Спортс
Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»

Вероника Степанова: профессионалам ясно, что в лыжных гонках нужны реформы.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что ее предложение создать отдельную лигу для лучших лыжников раздражает тех, кто «всю жизнь бегал по сороковым местам».

«Теперь все встало на свои места: блогеры, страдающие от нереализованных лыжных фантазий детства и значительная часть их аудитории – это как раз те, кто всю жизнь «бегал по сороковым местам». И теперь живет воспоминаниями о том, как он удержался на подьеме за самим Легковым. Или Зимятовым. Или Раисой Петровной Сметаниной. Один раз, в давно забытом году. 

Вот потому таких и раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу. В которую всем талантливым несложно будет отобраться – а вот бесталанным вход, скорее всего, закрыт.

Пусть бухтят среди себе подобных, что хотят – право имеют. Главное, не путать «бухтение в чатах» с мнением профессионалов, субъектов процесса. Для которых, в массе, ясно – нужны реформы и нужны быстро», – написала Степанова в телеграм-канале.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. На Кубке мира ее лучшим результатом является 10-е место в коньковой гонке с раздельным стартом в декабре 2021 года.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
