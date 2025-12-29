  • Спортс
Юрий Бородавко: «Непряева будет прогрессировать, двигаться вперед. Нужно только время, чтобы «разогнаться»

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на втором этапе «Тур де Ски».

В классической «разделке» на 10 км Непряева заняла 27-е место, Коростелев финишировал девятым. 

«Я не могу сказать, что это плохой результат. Все достаточно неплохо. Она будет прогрессировать, двигаться вперед. Нужно только время, чтобы «разогнаться».

Не все спортсмены способны «разгоняться» с первых этапов, у некоторых пик формы приходится на середину, конец сезона. Будем надеяться, что она будет прогрессировать. 

Позитивной динамики (в результатах), может быть, пока почти и нет, но есть колоссальный опыт, который она приобретает в этих гонках. Впоследствии в психологическом плане, а также в плане адаптации, это скажется только положительно», – сказал Бородавко. 

«Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется.

Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Я считаю, что все идет достаточно неплохо», – цитирует Бородавко РИА Новости. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
