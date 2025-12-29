Координатор Кубка мира присутствует на всех интервью Коростелева в Тоблахе

Координатор Кубка мира сопровождает Коростелева на всех интервью на «Тур де Ски».

Координатор Кубка мира в Федерации лыжных видов спорта (FIS) Дорис Каллен сопровождает российского лыжника Савелия Коростелева на всех интервью на «Тур де Ски» в Тоблахе.

Об этом сообщает норвежский портал Nettavisen.

В комментарии для издания она рассказала, что делает это, чтобы узнать, какие вопросы задают Коростелеву.

Каллен также высказалась о присутствии в Тоблахе тренера Егора Сорина, который еще не получил нейтральный статус.

«Он не был там, где ему запрещено находиться. Потому что для этого нужна аккредитация. Ее можно получить только при наличии утвержденного нейтрального статуса.

Я не могу это комментировать. Я не знаю, что с ним происходит. Мы с ним не контактируем, потому что у него нет нейтрального статуса», – заявила Каллен.