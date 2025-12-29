  • Спортс
  • Морилов о Коростелеве: «Чем ближе к лидерам, тем сложнее прогрессировать. Будет великолепно, если он сможет удерживать позиции в десятке»
2

Морилов о Коростелеве: «Чем ближе к лидерам, тем сложнее прогрессировать. Будет великолепно, если он сможет удерживать позиции в десятке»

Морилов: прогресс Коростелева ожидаемый, но все равно он всех сильно удивил.

Бронзовый призер Олимпиады‑2010 Николай Морилов высказался о прогрессе лыжника Савелия Коростелева на Кубке мира. 

Сегодня Коростелев занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. 

— Поздравляю Савелия! Очень сильный, великолепный результат. Не было ожидания, что он попадет в десятку уже на первой дистанционной гонке «Тур де Ски». Я думал, что будет суперклассное выступление, если уже в 15 сильнейших попадет, а Савелий доехал девятым. Выдержал всю трассу, всю дистанцию прошел с мировыми лидерами. То есть он показал себя наравне с элитой мирового лыжного спорта: с норвежцами, финнами.

Девятое место — это очень сильное выступление. Прогресс очень сильный. Ожидаемый прогресс, но все равно он всех очень сильно удивил, попав в десятку. Думаю, сам он тоже очень счастлив из‑за такого результата.

— Стоит ждать и дальнейшего улучшения результатов на «Тур де Ски»?

— Чем ближе находишься к лидерам, тем сложнее прогрессировать. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Савелий прогрессировал в таком же темпе дальше. Но понятно, что дальше приближаться к лидерам сложнее и процесс будет идти немного медленнее. Будет великолепно, если он сможет удерживать позиции в десятке, — сказал Морилов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoСавелий Коростелев
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoТур де Ски
Николай Морилов
logoКубок мира
