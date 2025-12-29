Степанова: попадание в топ‑10 — это отличный результат для Коростелева.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о перспективах российских лыжников на Кубке мира.

Сегодня Савелий Коростелев занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

— Мне кажется, для начала это хороший результат. Попадание в топ‑10 — это отличный результат для Савелия.

У нас есть молодое поколение, которое сейчас приходит, показывает и заявляет. Савелий пока набирается опыта, пока попадание в топ‑10 — это была его задача‑минимум.

На мой взгляд, Коростелев — очень перспективный спортсмен. И он делает все, чтобы добиться желаемого. И я всячески желаю ему этого.

— Уровень Дарьи Неряевой ниже, чем уровень Коростелева?

— Если мы посмотрим старты Кубка России, то Савелий всем все доказал, кто бы что ни говорил, но он лучший, он заслуженно выступает на Кубке мира. Непряева, к сожалению, проводит не самые лучшие соревнования, но мы знаем ее специфику: она разгоняется от старта к старту, — сказала Степанова.