Вероника Степанова: «Главное событие года – возвращение нейтральных спортсменов на международную арену»

Степанова назвала возвращение российских спортсменов главным событием года.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала, что считает главным событием года.

— Назовите главное событие 2025 года.

— Возвращение нейтральных спортсменов на международную арену. Благодаря этому мы будем становиться сильнее.

Есть ребята, которые, я думаю, присоединятся к Коростелеву и Непряевой на следующем этапе Кубка мира. Здесь потихоньку курс на возвращение, — сказала Степанова.