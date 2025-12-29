Вероника Степанова: «Главное событие года – возвращение нейтральных спортсменов на международную арену»
Степанова назвала возвращение российских спортсменов главным событием года.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала, что считает главным событием года.
— Назовите главное событие 2025 года.
— Возвращение нейтральных спортсменов на международную арену. Благодаря этому мы будем становиться сильнее.
Есть ребята, которые, я думаю, присоединятся к Коростелеву и Непряевой на следующем этапе Кубка мира. Здесь потихоньку курс на возвращение, — сказала Степанова.
