Александр Легков: «Много гадостей читал в адрес наших лыжников на российских сайтах, люди критиковали. Но сегодня Коростелев показал нормальный уровень»

Легков: читал много гадостей в адрес наших лыжников на российских сайтах.

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков назвал отличным выступлением 9-е место Савелия Коростелева в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

«Я видел гонку, Савелий отлично выступил. Молодец! Он показал тот уровень, который дает право подумать о том, что эти 30+ секунд могут быть и впереди. Сейчас объективно можно сказать, что форма не самая лучшая, но он бегает на том же уровне, что и другие спортсмены.

Много гадостей читал в адрес наших лыжников на российских сайтах, люди критиковали. Но сегодня Коростелев показал нормальный уровень. Когда придет момент, Коростелев окажется на вершине. А этот момент придет обязательно! Надо работать дальше. Надеюсь, люди не будут болтать ерунды, вместо этого болейте за наших спортсменов», – сказал Легков.