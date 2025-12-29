Наталья Коростелева: «Очень хорошо оценю гонку Савелия. У него точно есть потенциал попасть в призовые места»

Мама Коростелева о 9-м месте сына: Савелий показал отличный результат.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева оценила результат сына Савелия в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Российский лыжник занял 9-е место.

– Очень хорошо оценю гонку Савелия. Он показал отличный результат – распечатал десятку сильнейших и впервые в карьере попал в этот топ-10. Мы довольны. Пусть дальше будет только лучше.

Савелий попробовал сегодня другую тактику, по-другому разложился. Он прикатывается к трассам, понимает, где проигрывает, и сам знает, где можно добавить или поберечь себя. Плюс еще Савелий немножко приболел между Давосом и Тур де Ски, поэтому потенциал еще есть.

– Можно ли рассчитывать на попадание в призы от Савелия в ближайших гонках?

– Думаю, еще нужно время, чтобы привыкнуть. У Савелия точно есть потенциал попасть в призовые места, о чем говорят и иностранцы.

– Были болельщики, которые буквально хоронили наши лыжи после предыдущих результатов Савелия и Дарьи Непряевой. Получилось ли сегодня у Савелия доказать, что это не так?

– У нас не все так плохо, чтобы хоронить наши лыжи. Но уровень там выше, и всегда нужно состязаться с более сильными спортсменами. Старт в Давосе и старт сейчас это показывают.

Тут другие трассы, другие скорости, и под это нужно подстраиваться. Привыкать всегда надо. И Савелий с каждой гонкой, с каждым днем и неделей нахождения там лучше и лучше привыкает к новым условиям, – сказала Коростелева.