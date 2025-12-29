  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Наталья Коростелева: «Очень хорошо оценю гонку Савелия. У него точно есть потенциал попасть в призовые места»
0

Наталья Коростелева: «Очень хорошо оценю гонку Савелия. У него точно есть потенциал попасть в призовые места»

Мама Коростелева о 9-м месте сына: Савелий показал отличный результат.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева оценила результат сына Савелия в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Российский лыжник занял 9-е место.

– Очень хорошо оценю гонку Савелия. Он показал отличный результат – распечатал десятку сильнейших и впервые в карьере попал в этот топ-10. Мы довольны. Пусть дальше будет только лучше.

Савелий попробовал сегодня другую тактику, по-другому разложился. Он прикатывается к трассам, понимает, где проигрывает, и сам знает, где можно добавить или поберечь себя. Плюс еще Савелий немножко приболел между Давосом и Тур де Ски, поэтому потенциал еще есть.

– Можно ли рассчитывать на попадание в призы от Савелия в ближайших гонках?

– Думаю, еще нужно время, чтобы привыкнуть. У Савелия точно есть потенциал попасть в призовые места, о чем говорят и иностранцы.

– Были болельщики, которые буквально хоронили наши лыжи после предыдущих результатов Савелия и Дарьи Непряевой. Получилось ли сегодня у Савелия доказать, что это не так?

– У нас не все так плохо, чтобы хоронить наши лыжи. Но уровень там выше, и всегда нужно состязаться с более сильными спортсменами. Старт в Давосе и старт сейчас это показывают.

Тут другие трассы, другие скорости, и под это нужно подстраиваться. Привыкать всегда надо. И Савелий с каждой гонкой, с каждым днем и неделей нахождения там лучше и лучше привыкает к новым условиям, – сказала Коростелева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Наталья Коростелева
лыжные гонки
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoТур де Ски
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Очень хороший результат, вселяющий надежду на будущее»
сегодня, 13:33
Сорин о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Уверен, в будущем у Савелия результаты могут быть еще лучше. Надо надеяться на попадание в призы»
сегодня, 13:24
❄️ Коростелев занял 9-е место в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски», победил Стенсхаген, Клэбо – 2-й
сегодня, 11:45
Главные новости
Юрий Бородавко: «Непряева будет прогрессировать, двигаться вперед. Нужно только время, чтобы «разогнаться»
18 минут назад
«Тур де Ски». Клэбо и Диггинс лидируют в общем зачете, Коростелев – 13-й, Непряева – 28-я
33 минуты назад
Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Превц, Раймунд, Чофениг, Зайц, Херль, Эмбахер, Кобаяси выступят в первой попытке
48 минут назадLive
Координатор Кубка мира присутствует на всех интервью Коростелева в Тоблахе
49 минут назад
❄️ «Тур де Ски». 2-й этап. Непряева заняла 27-е место в классической «разделке» на 10 км, Шлинн выиграла
сегодня, 14:57
Морилов о Коростелеве: «Чем ближе к лидерам, тем сложнее прогрессировать. Будет великолепно, если он сможет удерживать позиции в десятке»
сегодня, 14:24
Вероника Степанова: «Коростелев набирается опыта, пока попадание в топ‑10 — это была его задача‑минимум»
сегодня, 14:16
Вероника Степанова: «Главное событие года – возвращение нейтральных спортсменов на международную арену»
сегодня, 14:11
Александр Легков: «Много гадостей читал в адрес наших лыжников на российских сайтах, люди критиковали. Но сегодня Коростелев показал нормальный уровень»
сегодня, 13:49
Бородавко о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Очень хороший результат, вселяющий надежду на будущее»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00