Бородавко о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Очень хороший результат, вселяющий надежду на будущее»

Бородавко о 9-м месте Коростелева в разделке: очень хороший результат.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко назвал хорошим результатом 9-е место Савелия Коростелева в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

– Это очень хороший результат для первой индивидуальной гонки классикой. Мы знаем Савелия как специалиста классического хода и считаю, это действительно очень хороший результат, вселяющий определенную надежду на будущее.

Можно ли рассчитывать на призы уже в ближайших гонках? Каждый стартующий спортсмен претендует на победу и на призовую тройку. Венец всему финиш. Безусловно, хотелось бы, но нужно время для адаптации. Все-таки отставание до тройки ощутимое. Но в определенных условиях он может бороться за призы в ближайших гонках.

– Сколько ему еще нужно времени, чтобы полностью привыкнуть к этой среде?

– Все будет зависеть от того, какие результаты он будет в дальнейшем показывать. Должно пройти какое-то время, чтобы полностью адаптироваться. Одна-две гонки мало что решают. Именно с гонками и приходит эта уверенность, поэтому мы будем ждать и надеяться.

Коростелев и Непряева – первые спортсмены, которые выехали на международную арену. Конечно, мне было очень интересно посмотреть по уровню Коростелева и Непряевой уровень наших лыжных гонок. Все-таки мы сравниваем с теми спортсменами, которые остались в России. Мой прогноз был изначально, что на первых гонках, особенно классикой, результат будет в районе 10-15 места. А Савелий с первой попытки заехал в десятку. Это безусловно радует.

Результат Савелия сейчас отражает наш текущий уровень, с которым можно бороться за высокие места на Олимпиаде. Это ни для кого не секрет. Все-таки скорости на этапах Кубка мира выше, чем на чемпионате России. И должно пройти определенное время, нужно пробежать определенное количество гонок, чтобы можно было адаптироваться и выйти на более высокие скорости Кубка мира. В принципе, все предположения, которые мы делали, пока подтверждаются, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
лыжные гонки
logoТур де Ски
logoЮрий Бородавко
logoСавелий Коростелев
logoКубок мира
logoсборная России (лыжные гонки)
