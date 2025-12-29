  • Спортс
Сорин о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Уверен, в будущем у Савелия результаты могут быть еще лучше. Надо надеяться на попадание в призы»

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин считает, что Савелий Коростелев должен ставить перед собой задачу попадать в призы.

Российский лыжник Коростелев стал 9-м в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

«Савелий показал сегодня хороший результат. Ему есть в чем добавлять, над этим мы и будем работать. Уверен, в будущем у Савелия результаты могут быть еще лучше.

Савелию, как минимум, надо надеяться на попадание в призы. Нужно готовиться к этому и ставить перед собой такие задачи», – сказал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
