Сорин о 9-м месте Коростелева в «разделке»: «Уверен, в будущем у Савелия результаты могут быть еще лучше. Надо надеяться на попадание в призы»

Сорин о 9-м месте Коростелева в разделке: результаты могут быть еще лучше.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин считает, что Савелий Коростелев должен ставить перед собой задачу попадать в призы.

Российский лыжник Коростелев стал 9-м в классической «разделке» на 10 км на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

«Савелий показал сегодня хороший результат. Ему есть в чем добавлять, над этим мы и будем работать. Уверен, в будущем у Савелия результаты могут быть еще лучше.

Савелию, как минимум, надо надеяться на попадание в призы. Нужно готовиться к этому и ставить перед собой такие задачи», – сказал Сорин.