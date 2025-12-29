  • Спортс
5

Сорин о своей роли на «Тур де Ски»: «Я просто зритель, но за пределами арены могу быть обычным тренером»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему находится на «Тур де Ски», не имея нейтрального статуса.

– Я? Я всего лишь зритель.

– Но вы же тренер Коростелева?

– Да, но только вне соревновательной зоны. Здесь я просто зритель, потому что у меня нет нейтрального статуса и аккредитации. Поэтому я не могу находиться вдоль трассы и тому подобное.

У меня нет другого выбора, кроме как принять правила. Так что во время этапа Кубка мира я могу быть только зрителем и стоять вместе с публикой. Для меня это плохо, да, но за пределами арены я могу быть обычным тренером.

– Как остальной мир лыжных гонок отреагировал на то, что вы здесь?

– Все нормально. Никаких проблем. Все здороваются, – сказал Сорин в интервью Expressen.

– Вчера один украинский тренер спросил меня, что я здесь делаю. Я сказал, что просто отвожу спортсменов на арену, и он начал снимать меня на видео. Для меня это не было проблемой, потому что это происходило только на парковке возле всех сервис-трейлеров, а там мне разрешено находиться.

Вам нужно спросить Украину, почему они хотят снимать видео со мной и задавать провокационные вопросы. Я им не отвечал.

– Знает ли FIS, что вы здесь?

– Да. Я связался с директором соревнований Михалом Ламплотом и сообщил, что буду на месте и в Давосе, и здесь. Я знаю свои права, где мне можно находиться, а где нельзя. Я сказал им, что не буду заходить в аккредитованную зону, – добавил тренер.

Координатор Кубка мира в FIS Дорис Каллен прокомментировала нахождение Сорина на «Тур де Ски».

– Только российские спортсмены и представители команды, одобренные как нейтральные, могут находиться в зоне аккредитации.

– Но быть зрителем – это допустимо?

– Мы не можем контролировать, кто находится среди публики.

– То, что он все же может тренировать спортсменов до и после соревнований, – это допустимо?

– Я не могу это комментировать.

– Но нарушает ли это какие-то правила?

– Я не могу это комментировать, – сказала Каллен.

Опубликовала: Анна Лаптева
лыжные гонки
Михал Ламплот
