Дмитрий Губерниев: «Очень обидно за Пеклецову, что она не выступает на международных турнирах. Она сейчас сильнейшая в мире в горах»

Губерниев назвал Пеклецову сильнейшей лыжницей в горах.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу лыжницы Алины Пеклецовой в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.

Пеклецова выиграла с преимуществом над вторым местом почти в минуту.

«Очень обидно за Алину Пеклецову, что она не выступает на международных соревнованиях, как Коростелев и Непряева. Она сейчас сильнейшая в мире в горах.

Но Пеклецова с моей точки зрения год с лишним назад не все сделала правильно в плане выбора своей спортивной жизни, так скажем. Ей надо было потоньше играть, если она, конечно, хотела попасть на Олимпиаду, и меньше слушать всякое окружение. Но случилось то, что случилось. Будем болеть на Олимпийских играх за Коростелева и Непряеву», – рассказал Губерниев.