8

Сергей Крянин: «На данный момент Коростелев и Непряева готовы именно так. Время подготовиться к Олимпиаде есть»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о результатах россиян на первом этапе «Тур де Ски».

По итогам конькового спринта Дарья Непряева заняла 34-е место, Савелий Коростелев стал 49-м. 

«Надо смотреть, как прошла акклиматизация. Очень много факторов влияет, в том числе и психологические — боятся или не боятся соперников, как именно. Нужно время, одним стартом это решить не получится.

Время подготовиться к Олимпиаде есть, если будут допущены. Результаты такие, какие есть. На данный момент они готовы именно так — надо разбирать факторы, которые повлияли, разговаривать со спортсменами.

Результат складывается из разбора ошибок. Тут не просто выбежал и всех победил — все делают ошибки. Кто сделал их меньше, тот и выиграл», — сказал Крянин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
ФЛГР
logoДарья Непряева
logoСавелий Коростелев
logoТур де Ски
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
Сергей Крянин
лыжные гонки
