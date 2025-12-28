  • Спортс
  • Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Превц, Раймунд, Чофениг, Зайц, Херль, Эмбахер, Кобаяси выступят в первой попытке
0

Превц, Раймунд, Чофениг выступят на первом этапе «Турне четырех трамплинов».

29 декабря в Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов». В квалификации победил словенец Домен Превц. 

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Старт-лист

20. Йонас Шустер (Австрия)

22. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

24. Камиль Стох (Польша)

26. Мануэль Феттнер (Австрия)

28. Феликс Хоффман (Германия)

30. Наоки Накамура (Япония)

32. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

34. Анже Ланишек (Словения)

36. Грегор Дешванден (Швейцария)

38. Рею Кобаяси (Япония)

40. Стефан Эмбахер (Австрия)

42. Ян Херль (Австрия)

44. Тими Зайц (Словения)

46. Даниэль Чофениг (Австрия)

48. Филипп Раймунд (Германия)

50. Домен Превц (Словения)

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
