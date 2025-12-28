  • Спортс
  • «Тур де Ски». 2-й этап. Непряева, Диггинс, Карлссон, Андерссон, Илар, Хайди Венг, Фоснес, Симпсон-Ларсен, Штадлобер пробегут классическую «разделку» на 10 км
«Тур де Ски». 2-й этап. Непряева, Диггинс, Карлссон, Андерссон, Илар, Хайди Венг, Фоснес, Симпсон-Ларсен, Штадлобер пробегут классическую «разделку» на 10 км

Непряева, Диггинс, Карлссон выступят в классической «разделке» на «Тур де Ски».

29 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе лыжницы пробегут классическую гонку на 10 км с раздельным стартом. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 2-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Старт-лист

9. Дарья Непряева (Россия)

19. Криста Пярмякоски (Финляндия)

21. Катержина Янатова (Чехия)

22. Кристин Фоснес (Норвегия)

23. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

24. Тереза Штадлобер (Австрия)

25. Кертту Нисканен (Финляндия)

26. Нура Саннесс (Норвегия)

27. Фрида Карлссон (Швеция)

28. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

29. Хайди Венг (Норвегия)

30. Эбба Андерссон (Швеция)

34. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

36. Колетта Ридзек (Германия)

40. Эмма Рибом (Швеция)

44. Моа Лундгрен (Швеция)

48. Надин Фендрих (Швейцария)

50. Майя Далквист (Швеция)

54. Джесси Диггинс (США)

58. Моа Илар (Швеция)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
