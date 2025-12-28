«Тур де Ски». 2-й этап. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Стенсхаген, Вике, Эвенсен, Крюгер, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 10 км

  • Спортс
13

Коростелев и Клэбо выступят в классической «разделке» на «Тур де Ски».

29 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе лыжники пробегут классическую гонку на 10 км с раздельным стартом. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски», 2-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Старт-лист

7. Савелий Коростелев (Россия)

26. Эмиль Иверсен (Норвегия)

33. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

34. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

35. Ииво Нисканен (Финляндия)

37. Уго Лапалю (Франция)

38. Вильям Поромаа (Швеция)

39. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) 

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

44. Оскар Опстад Вике (Норвегия)

46. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

48. Харальд Амундсен (Норвегия)

58. Эрик Валнес (Норвегия)

62. Люка Шанава (Франция) 

64. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

67. Франческо де Фабиани (Италия)

68. Ларс Хегген (Норвегия)

69. Алвар Мюльбак (Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
