Иван Алыпов: «У Большунова на «Тур де Ски» было бы меньше шансов, чем у Коростелева»

Бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов заявил, что у Александра Большунова на «Тур де Ски» было бы меньше шансов, чем у Савелия Коростелева.

На первом этапе многодневки россиянин Коростелев занял 49-е место в коньковом спринте, Дарья Непряева стала 34-й. 

«Смотрел и видел выступление Непряевой и Коростелева. Мы начинаем потихоньку привыкать к международным стартам. Вроде не сильно отстают от соперников, несколько секунд, но результат в протоколе. Главный вопрос — как добавить несколько секунд, чтобы быть в призерах.

Прекрасно понимаем, что выступают два сильнейших лыжника страны. Буду болеть за них в каждой гонке, если завтра смогут быть в призах — будет феноменально. Верим в новогоднее чудо!

Смог бы Большунов конкурировать? Савелий на российских стартах обыграл Большунова очень легко. У него шансов было бы меньше, чем у Коростелева», — сказал Алыпов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
