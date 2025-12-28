  • Спортс
  • «Тур де Ски». Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете, Непряева – 34-я, Коростелев – 49-й
«Тур де Ски». Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете, Непряева – 34-я, Коростелев – 49-й

Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете «Тур де Ски» после первого этапа.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Шистад лидируют в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после первого этапа. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски»

Общий зачет

После 1 гонки из 6

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 8,0

3. Оскар Вике (Норвегия) – 14,0

4. Валерио Гронд (Швейцария) – 16,0

5. Люка Шанава (Франция) – 18,0

6. Яник Рибли (Швейцария) – 21,0

7. Харальд Амундсен (Норвегия) – 31,0

8. Беньямин Мозер (Австрия) – 33,0

9. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 35,0

10. Гас Шумахер (США) – 37,0...

49. Савелий Коростелев (Россия) – 1.08,0

Женщины

1. Кристине Шистад (Норвегия)

2. Колетта Ридзек (Германия) – 5,0

3. Джесси Диггинс (США) – 13,0

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 13,0

5. Майя Далквист (Швеция) – 15,0 

6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 18,0

7. Надин Фендрих (Швейцария) – 29,0

8. Моа Лундгрен (Швеция) – 32,0 

9. Моа Илар (Швеция) – 33,0 

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 35,0...

34. Дарья Непряева (Россия) – 1.06,0 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
