«Тур де Ски». Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете, Непряева – 34-я, Коростелев – 49-й
Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Шистад лидируют в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после первого этапа.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски»
Общий зачет
После 1 гонки из 6
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 8,0
3. Оскар Вике (Норвегия) – 14,0
4. Валерио Гронд (Швейцария) – 16,0
5. Люка Шанава (Франция) – 18,0
6. Яник Рибли (Швейцария) – 21,0
7. Харальд Амундсен (Норвегия) – 31,0
8. Беньямин Мозер (Австрия) – 33,0
9. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 35,0
10. Гас Шумахер (США) – 37,0...
49. Савелий Коростелев (Россия) – 1.08,0
Женщины
1. Кристине Шистад (Норвегия)
2. Колетта Ридзек (Германия) – 5,0
3. Джесси Диггинс (США) – 13,0
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 13,0
5. Майя Далквист (Швеция) – 15,0
6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 18,0
7. Надин Фендрих (Швейцария) – 29,0
8. Моа Лундгрен (Швеция) – 32,0
9. Моа Илар (Швеция) – 33,0
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 35,0...
34. Дарья Непряева (Россия) – 1.06,0