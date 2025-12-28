«Тур де Ски». Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете, Непряева – 34-я, Коростелев – 49-й

Клэбо и Шистад лидируют в общем зачете «Тур де Ски» после первого этапа.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Шистад лидируют в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после первого этапа. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 «Тур де Ски» Общий зачет После 1 гонки из 6 Мужчины 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 8,0 3. Оскар Вике (Норвегия) – 14,0 4. Валерио Гронд (Швейцария) – 16,0 5. Люка Шанава (Франция) – 18,0 6. Яник Рибли (Швейцария) – 21,0 7. Харальд Амундсен (Норвегия) – 31,0 8. Беньямин Мозер (Австрия) – 33,0 9. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 35,0 10. Гас Шумахер (США) – 37,0... 49. Савелий Коростелев (Россия) – 1.08,0 Женщины 1. Кристине Шистад (Норвегия) 2. Колетта Ридзек (Германия) – 5,0 3. Джесси Диггинс (США) – 13,0 4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 13,0 5. Майя Далквист (Швеция) – 15,0 6. Матильде Мирвол (Норвегия) – 18,0 7. Надин Фендрих (Швейцария) – 29,0 8. Моа Лундгрен (Швеция) – 32,0 9. Моа Илар (Швеция) – 33,0 10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 35,0... 34. Дарья Непряева (Россия) – 1.06,0