Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Кольтури – 3-я

3

Микаэла Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира в Австрии.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. 

Горные лыжи

Кубок мира

Земмеринг, Австрия

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,82

2. Камилла Раст (Швейцария) – 0,09

3. Лара Кольтури (Албания) – 0,57

4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,91

5. Катарина Труппе (Австрия) – 0,93

6. Венди Холденер (Швейцария) – 2,76

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
