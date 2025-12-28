Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Кольтури – 3-я

Микаэла Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира в Австрии.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Горные лыжи Кубок мира Земмеринг, Австрия Женщины, слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,82 2. Камилла Раст (Швейцария) – 0,09 3. Лара Кольтури (Албания) – 0,57 4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,91 5. Катарина Труппе (Австрия) – 0,93 6. Венди Холденер (Швейцария) – 2,76