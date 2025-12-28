Юлия Чепалова: «Это нормально, что Непряева и Коростелев не проходят квалификацию. Второй старт еще, потихоньку идут»

Чепалова: это нормально, что Непряева и Коростелев не проходят квалификацию.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась о результатах россиян на первом этапе «Тур де Ски».

По итогам конькового спринта Дарья Непряева заняла 34-е место, Савелий Коростелев стал 49-м.

«Им нужно участвовать и бегать там, скорости совсем другие, в отличие от российских стартов. Нужно просто обтереться, дальше все будет хорошо. Когда смогут бороться за медали? Зависит от них.

Сейчас очень хороший «Тур де Ски», где могут набрать форму и поднять свое мастерство. Это нормально, что они не проходят квалификацию. Второй старт еще, потихоньку идут», — сказала Чепалова.