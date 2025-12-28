Дмитрий Губерниев: «Информация о том, что в лыжных гонках допустят нас в формате «1+1», оказалась верной»

Губерниев: информация о том, что в лыжах допустят 2 человек, оказалась верной.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допуске российских лыжников к международным стартам.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на сегодняшний день только Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), другим спортсменам отказали.

«Это неудивительно, что многие лыжники, к сожалению, не получили нейтральный статус. Елена Вяльбе не открыла Америку.

Надо пытаться подаваться на нейтральный статус, но информация о том, что в лыжных гонках допустят нас в формате «1+1» – одного мужчину и одну девушку, оказалась верной.

Молодцы те, кто пытались, надо что-то делать. Лягушка, которая попала в кувшин с молоком, усиленно пыталась выбраться, взбила масло и выбралась. В итоге Коростелев и Непряева едут на Олимпиаду, они пример для других», – сказал Губерниев.