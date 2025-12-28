Мать Коростелева о 49-м месте сына в спринте на «Тур де Ски»: «Больше сил останется на завтра. Будем считать, что это продуманный шаг»

Мать Коростелева: результат у Савелия уже получше, чем в Давосе, растем.

Призер Олимпиады-2010 в лыжах Наталья Коростелева оценила выступление сына Савелия в коньковом спринте на первом этапе «Тур де Ски» (49-е место).

«Результат уже получше, чем в Давосе, растем. Старт дан, это самое главное. Значит, у Савелия больше сил останется на завтра. Впереди еще много гонок.

Будем считать, что это наш продуманный шаг, чтобы сэкономить силы», – сказала Коростелева.