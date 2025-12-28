  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «Результат Коростелева и Непряевой не очень хороший. Соревнования, можно сказать, еще не начались, а они уже проигрывают лидерам около минуты»
45

Бородавко раскритиковал результаты Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски».

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о результатах россиян на первом этапе «Тур де Ски».

По итогам конькового спринта Дарья Непряева заняла 34-е место, Савелий Коростелев стал 49-м. 

«Результат, конечно, не очень хороший. Поскольку соревнования, можно сказать, еще не начались, а они уже проигрывают лидерам около минуты. А отыгрывать это очень сложно.

Спринт у ребят не задался, будем надеяться, что в дистанционных гонках, может быть, они смогут проявить себя получше», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
