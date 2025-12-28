Анастасия Кулешова: «Есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют мне на данный момент в полной мере выступать, хоть я и очень этого хочу»

Кулешова: есть проблемы со здоровьем, не позволяющие мне в полной мере выступать.

Российская лыжница Анастасия Кулешова сообщила, что из-за проблем со здоровьем вынуждена пропускать гонки.

«Скажу один раз для всех, потому что вижу много сообщений и недопониманий, почему я так много гонок пропускаю в этом сезоне.

У меня есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют мне на данный момент в полной мере выступать, хоть я и очень этого хочу. Но пока что так.

Спасибо всем любителям лыжного спорта! За то, что смотрите, следите и болеете за нас», – написала Кулешова в телеграм-канале.